Servente de pedreiro mata patrão na zona sul de Londrina

Morreu por volta das 23 horas desta segunda-feira (12) a quinta vítima de homicídio em Londrina em 2009. O mestre de obras Ivo Zavodini, 55 anos, foi assassinado com um golpe de facão próximo da axila e também foi atingido com uma barra de ferro na cabeça. O crime ocorreu no interior de uma contrução, na Estrada Coroado, zona sul de Londrina.

O autor do crime foi o servente de pedreiro Clévio Francisco de Jesus, 23 anos, que era funcionário de Zavodini. Foi o próprio Clévio de Jesus quem chamou a polícia e se entregou. Quando os socorristas do Siate e os policiais chegaram, a vítima ainda estava com vida, porém, agonizando.

O autor do homicídio declarou aos policiais que matou o patrão em legítima defesa. Segundo informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, Clévio de Jesus disse que vinha se desentendendo com o patrão há algum tempo; começaram a brigar na noite de ontem e Zavodini o atingiu com golpes de faca; ao revidar, disse ele, acabou matando o patrão.