Motociclista morre após invadir canteiro de rotatória e bater contra coqueiro em Arapongas

Uma motociclista morreu após invadir o canteiro de uma rotatória na avenida Garça Boiadeira, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) e colidir contra um coqueiro nesta terça-feira (16).





Segundo a Polícia Militar, a motociclista morreu ainda no local do acidente, enquanto uma mulher que estava na garupa foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhada ao Honpar (Hospital Norte do Paraná).

Os policiais informaram que, pela cinemática do acidente, a condutora da motocicleta teria entrado com o veículo no canteiro da rotatória e, depois, colidido frontalmente com um coqueiro.





O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana. Estiveram no local, além da Polícia Militar, a Polícia Científica e a Polícia Civil.





A motocicleta tinha pendências e foi removida ao pátio da 7ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar).