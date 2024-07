Paraná investe em modernização de rodovias com recursos próprios

Uma rodovia praticamente toda de concreto no Sudoeste e três grandes obras em São José dos Pinhais, Londrina e Campo Mourão fazem parte de um ambicioso pacote de modernizações rodoviárias em andamento no Paraná executadas com recursos próprios do Estado.





Junto das novas concessões, o planejamento prevê que nos próximos anos o Paraná tenha a malha mais moderna do País, favorecendo a atração de novas empresas e promovendo desenvolvimento econômico.



No Sudoeste, o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem) está colocando as placas de concreto na obra de restauração da PRC-280 entre Palmas e Clevelândia, um trecho de 45 quilômetros entre os dois municípios.





Essa empreitada tem investimento de R$ 188,25 milhões e se soma a uma obra anterior de 60 quilômetros, também em concreto, entre o Trevo Novo Horizonte e Palmas, na mesma PRC-280, formando um corredor de escoamento de produção. E o terceiro lote, até Pato Branco, já está contratado.

Além da restauração em concreto, também serão realizados serviços de implantação de dispositivos de drenagem de águas, sinalização horizontal, sinalização vertical, correção da geometria nas interseções em nível e nos acessos, e demais serviços complementares, como plantio de grama e instalação de defensas metálicas. A previsão de conclusão é em 2025.





Outra obra significativa é a duplicação da PR-445, na região de Londrina, segunda cidade mais populosa do Estado. A duplicação tem extensão de 27,07 quilômetros, com a implantação de uma pista nova com duas faixas de rolamento de 3,60m de largura cada, em sentido único, e acostamento externo de 2,50m, separada da pista atual por um canteiro central na maior parte do trecho.

Também estão sendo construídas novas pontes e um viaduto, além de passa-faunas, sistema de drenagem de águas e nova sinalização. O investimento total é de R$ 148 milhões.





Há algumas semanas foi liberado o tráfego no trecho duplicado do km 0 ao km 14, entre Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, e Tamarana, na região Norte. Com isso, a população já começa a transitar com mais facilidade entre Londrina e Curitiba.





