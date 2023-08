Suspeito de roubo ocorrido em Arapongas é preso em Londrina

Um homem, de 19 anos, suspeito de roubo na Zona Rural de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) em fevereiro deste ano foi preso na última quarta-feira (2), em Londrina. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira (4) pela PCPR (Polícia Civil do Paraná).





Publicidade

Publicidade

Segundo a PCPR, na ocasião do crime, dois indivíduos agrediram uma vítima, que estava conduzindo uma motocicleta. Depois de cair no chão, eles continuaram as agressões e roubaram o veículo.





Os autores foram identificados por imagens de câmeras de segurança e tiveram a prisão preventiva decretada. Além desse crime, as investigações apontam que esses mesmos indivíduos praticaram outros roubos em Arapongas, distrito de Guaravera em Londrina e Apucarana (Centro-Norte).





O segundo indivíduo encontra-se foragido.





A PCPR pede a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (43) 3278-2217 OU (43) 3278-2225, diretamente à equipe de investigação.