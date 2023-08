Londrina recebe SommoS Festival com DJs do Brasil e do mundo neste sábado

Reunindo uma gama de artes ricas e variadas em um único lugar, o SommoS Festival se define como um evento pluricultural que alia a música às mais diversas intervenções culturais. Diferente de tudo o que Londrina está acostumada a receber, o festival promete uma experiência única e inesquecível ao público neste sábado (5), a partir das 16h, no Parque de Exposições Governador Ney Braga.





A sua proposta vai muito além um simples festival de música. O evento, que pretende sanar a carência cultural agravada pela pandemia, conta com quatro espaços que abrangem os mais diversos estilos sonoros, além de performances de dança, pirofagia e arte circense, exposições artísticas, pinturas neons e muitas outras surpresas que tornarão o momento ainda mais especial. Com a temática ligada à natureza, os palcos Bananeira, Ipê e Lótus receberão DJs do Brasil e do mundo.

Independentemente da forma que se leia, SommoS é sempre igual. Segundo a organização, o palíndromo simboliza a igualdade entre as forças que constroem o movimento. O tema desta primeira edição, “Sementes”, remete à "semente da união" que torna o evento possível, a partir da conexão de diferentes núcleos culturais e o fomento do trabalho conjunto.





“Nossa visão é viabilizar a manifestação artística de contracultura, construindo uma cena coletiva que propicie a expressão sonora e imagética de maneira ampla e integrada, dessa forma desconstruindo bolhas e preconceitos e criando espaço para um movimento de público aberto à diversidade das expressões culturais”, comenta Diego Fleuringer, diretor do festival.





