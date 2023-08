Forças de segurança do Paraná apreendem 188 toneladas de maconha no 1º semestre

No primeiro semestre de 2023, as forças de segurança do Paraná apreenderam um total de 188,8 toneladas de maconha, marcando o maior volume apreendido para esse período nos últimos dez anos. Esse número representa um aumento de 64,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram apreendidas 114,7 toneladas da droga.

O levantamento foi realizado pelo Cape (Centro de Análise, Planejamento e Estatística) da Sesp (Secretaria da Segurança Pública). Publicidade Publicidade

A tendência de aumento é notável ao se comparar com anos anteriores: no primeiro semestre de 2021 foram apreendidas 128,4 toneladas, em 2020 foram 109,6 toneladas, e em 2019 foram 53,2 toneladas. De 2014 a 2018, a média de apreensões por semestre girou em torno de 43 toneladas.



Polícia Militar apreende mais de 700 quilos de maconha no Noroeste do Paraná A PM-PR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (4), uma grande quantidade de substância similar à maconha, totalizando mais de 724 kg, durante a "Operação 10 de Agosto".



Segundo o Secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, o aumento das apreensões contribui para reduzir a oferta de drogas nas ruas e aumentar a sensação de segurança da população. Publicidade

“Com as investigações, policiamento, trabalho de inteligência, atuação integrada e operações em conjunto com outros estados, estamos conseguindo interromper melhor a cadeia do tráfico. As drogas estão relacionadas com outros tipos de crimes, como roubos e a violência, por isso nossa atuação firme nesta área”, afirmou.

No mês de junho, as forças de segurança paranaenses tiveram o maior registro de apreensões, totalizando 56,5 toneladas de maconha. Nesse mês, uma equipe da Polícia Militar encontrou quatro toneladas da droga escondidas em um caminhão em São José das Palmeiras, região Oeste do Estado. Em junho e julho, as apreensões também superaram as médias dos semestres anteriores a 2019. Publicidade

Das 10 cidades que mais apreenderam maconha, seis delas (Guaíra, Toledo, Santa Helena, Pato Bragado, São José das Palmeiras e Marechal Cândido Rondon) estão localizadas na 13ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP), que abrange 21 municípios na região Oeste do Estado. Essa região é uma rota de entrada de drogas do exterior, especialmente do Paraguai, e conta com a atuação conjunta de diversos órgãos de segurança.



Ministério Público interdita Centro de Eventos de Abatiá por falta de condições de segurança O MP-PR (Ministério Público do Paraná) determinou, nesta terça-feira (1), a interdição do Centro de Eventos de Abatiá, no Norte Pioneiro do Estado.