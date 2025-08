Três são presos por tráfico em frente a bar de Londrina

Três homens foram presos na madrugada deste sábado (21) acusados de tráfico de drogas na Rua Paranaguá em frente ao bar "Pé na Cova", região central de Londrina. Dois adolescentes, um de 15 anos e outro de 17, e Paulo Garcia de Araújo, de 20 anos, foram detidos em flagrante e encaminhados à 10ª Subdivisão Policial.

Policiais da Rotam e P2 que estavam em patrulhamento na região suspeitaram da atitude deles, que dispensaram a droga quando avistaram as viaturas policiais. Em frente ao estabelecimento comercial, a polícia encontrou 24 papelotes de cocaína e na casa de um deles, na Rua Gênova, no Jardim Piza, mais 23 papelotes foram localizados. Com eles, a polícia também apreendeu R$ 40,00 em dinheiro trocado.

