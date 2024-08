Vítima de violência doméstica e agressor são levados à delegacia após policiais encontrarem arma em carro em Londrina

Uma mulher vítima de violência doméstica e o homem suspeito de agredi-la foram encaminhados à Delegacia de Polícia após os agentes encontrarem uma arma no veículo do casal na noite deste domingo (11), no bairro Palhano, em Londrina.





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o endereço após receber uma denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida pelo companheiro. No local, a vítima contou aos policiais que teria levado socos do homem. A mulher tinha lesões aparentes e apresentava sinais de embriaguez.

Segundo a vítima, o suposto agressor teria saído em um T-Cross e, por isso, a mulher iria usar um Ford Ka para ir até a casa de alguns parentes. Nesse momento, porém, os agentes decidiram vistoriar o veículo da mulher e encontraram uma pistola com nove munições embaixo de um dos bancos.





Testemunhas contaram aos policiais que a arma seria do companheiro da mulher, mas, após as agressões, a vítima teria pegado a pistola para ir atrás do agressor.





Diante da situação, os agentes decidiram encaminhar tanto a mulher quanto o companheiro para a Central de Flagrantes de Londrina. A arma foi apreendida.