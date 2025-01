Policiais civis e militares prendem homem por homicídio ocorrido em Ortigueira

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu um homem de 69 anos pelo homicídio que vitimou um homem, de 39 anos, no bairro Água das Pedras, em Ortigueira, na região Central do Estado. A captura aconteceu na manhã desta quarta-feira (29).





O crime aconteceu na noite de 15 de janeiro deste ano, momento em que a vítima foi surpreendida na varanda de sua residência, localizada na área rural da cidade, por diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com Matheus Duarte, delegado da Polícia Civil, a vítima tentou empreender fuga, mas caiu em um barranco aos fundos da casa e, sem forma de se defender, foi executada no local.





“A motivação estaria ligada a um suposto furto praticado pela vítima na propriedade do acusado de ser o mandante do crime, que já vinha proferindo ameaças contra ela”, explica.

