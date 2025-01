Protesto na PR-445, em Tamarana, pede melhorias em acessos à zona rural

Moradores e produtores rurais de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) estão promovendo, desde a manhã desta quarta-feira (29), um protesto na PR-445, na altura do KM 21, para reivindicar melhorias nos acessos à zona rural.





A manifestação acontece no sentido de Tamara a Londrina e a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) tem feito a segurança do local, já que o protesto está bloqueando meia pista.

De acordo com Ilton Perez, empreendedor rural no setor de avicultura e um dos participantes do ato, o problema ocorre na entrada de um complexo de aviários localizado cerca de cinco quilômetros após o trevo.





O local abriga aproximadamente 1,5 milhão de aves e movimenta cerca de 1.000 cargas por mês, com caminhões de grande porte trafegando diariamente pela região. No entanto, o empreendedor afirma que a entrada é estreita e foi projetada em uma curva da PR-445.

“Quando os caminhões vão entrar, a traseira fica completamente sobre a pista no meio da curva, criando um risco iminente de acidentes. É uma tragédia anunciada”, alerta Perez.





Os manifestantes pedem que o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) reveja o projeto da obra de duplicação e promova melhorias na entrada do complexo.

No entanto, segundo Perez, o órgão informou na segunda-feira (28) que “o projeto já foi concluído e não pode mais ser alterado”.





A equipe do Portal Bonde entrou em contato com o DER-PR, mas não obteve retorno até o momento de publicação desta reportagem.

