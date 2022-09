A um mês das eleições, Calçadão é 'vitrine' para candidatos em Londrina

Faltando exatamente um mês para as eleições, o Calçadão de Londrina serviu de palanque para diversos candidatos a cargos políticos na manhã deste sábado (3). Enquanto jingles tocavam em caixas som e cabos eleitorais empunhavam bandeiras de partidos e distribuíam “santinhos” a quem passava pelo local, pretendentes às vagas de deputados estadual e federal partiram para o tête-à-tête com os eleitores. Entre apertos de mão e abraços, a conversa sempre girava em torno do mesmo assunto: o pedido de voto.





A dona de casa Maria Teresa dos Santos teve que esquivar de vários candidatos para passar com a filha e duas netas em frente ao Banco do Brasil, local onde se concentram as barracas de propaganda política. “Durante a campanha eles aparecem em todos os lugares, na TV, no rádio, na internet. Depois que se elegem, ninguém mais consegue falar com eles. Já sei em quem vou votar e não adianta outros candidatos ficarem puxando o saco. Saí de casa para passear com a família e tudo o que quero é paz, pelo menos no final de semana”, reclamou.

Já o motorista Mauro Souza dos Santos, não se incomodou nem um pouco com o assédio dos candidatos. “É normal isso acontecer durante a campanha. Acho até legal pois a cidade fica mais colorida e animada. Vou votar em todos os candidatos do mesmo partido pois estou convicto de que fiz a melhor escolha e estou tentando convencer alguns familiares indecisos a fazerem o mesmo que eu”, afirmou.





A estudante Ana Beatriz Moreira também gostou da movimentação no Calçadão. “Gosto de ver todo mundo animado, mas não me deixo influenciar apenas pela propaganda. Ainda estou em dúvida e não decidi em quem vou votar. Antes de tomar a decisão, vou pesquisar o histórico dos candidatos e optar por quem lutou mais pelo povo e não em quem fez mais propaganda. Senão a gente não vai conseguir fazer as mudanças que o país precisa”, enfatizou





