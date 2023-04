Aliados de Ratinho Jr. barram avanço de frentes sobre o pedágio na Assembleia Legislativa do Paraná

A posição de Bueno não agradou a Chiorato, que votou contra o relatório e pediu que a palavra final parta de outra esfera. “Em duas situações [2016 e 2019] em que foram criadas frentes parlamentares para debaterem pedágio, não houve impedimento por causa da Comissão de Obras. O requerimento de criação da frente parlamentar deve ser analisado pela presidência, de acordo com o regimento interno e com a resolução que criou estas associações de natureza suprapartidárias”, declarou o petista por meio de sua assessoria de imprensa.

A decisão coube ao próprio presidente do colegiado permanente — e aliado de Ratinho Junior —, Gugu Bueno (PSD). “Opina-se pela não autorização de continuidade da tramitação das frentes parlamentares, ante a existência de conflito de competências entre o seu objeto e as atribuições desta comissão”, escreveu o parlamentar em parecer divulgado na segunda-feira (3).

A tentativa de ser novamente instituída uma Frente Parlamentar do Pedágio na Assembleia Legislativa (AL) do Paraná não deve seguir adiante. Porém, o debate sobre a concessão de corredores relevantes da malha viária do estado para a iniciativa privada não está enterrado. O tema será tratado em um grupo de trabalho a ser formado dentro da Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação da Casa.

Sem ‘questão partidária’





Jacovós, por sua vez, disse que a decisão é válida. “Essa subcomissão deve acompanhar esses processos dos novos contratos, e nós temos de deixar de lado a questão ideológica e partidária, se é a esquerda, a direita”, defendeu.

Publicidade





O grupo de trabalho, que ainda não foi constituído, será formado por membros da própria Comissão de Obras Públicas. A previsão é que o assunto seja pautado na próxima reunião do colegiado. “Temos ali importantes deputados que têm cabedal para discutir essa questão do pedágio, caso do deputado [Luiz Claudio] Romanelli [PSD], do próprio deputado Arilson”, comentou Jacovós.





“O que não aceitamos mais é pedágio caro e sem obras. Queremos um pedágio que a população tenha condições de pagar e com a realização de obras”, afirmou o parlamentar. Esse também foi o tom adotado pelo governador ao abordar a questão em visita a Londrina no último dia 24. “Nós não queremos um modelo de concessão que não tenha obras”, afirmou Ratinho Junior na ocasião.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA