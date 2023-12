Após ter mandato de deputado cassado, Dallagnol quer Prefeitura de Curitiba

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol deve continuar na vida pública, agora como uma das lideranças do partido Novo.





Após a filiação em outubro, ele tem sido uma das vozes da legenda na viabilização de candidaturas para as eleições municipais de 2024. O próprio Dallagnol - ou sua esposa Fernanda - podem concorrer pela prefeitura de Curitiba.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cassou em maio o registro de candidatura do ex-deputado durante as eleições de 2022; isso, no entanto, não resultou em inelegibilidade.





“Sabemos que o PT sempre vai tentar me cassar de maneira autoritária caso eu decida concorrer, o que será motivo de discussão na justiça eleitoral. Eu resolvi não recorrer ao STF para recuperar meu mandato porque não há mais justiça no STF”, diz Dallagnol.

“O STF deixou de ser um tribunal de juristas e se tornou um conselho de políticos, quase um partido político, e foi lá que eles enterraram a Lava Jato. Não haveria qualquer justiça para mim ou para o povo paranaense lá.”





A ida para o Novo, nesta nova etapa da sua vida política, foi porque a sigla possui “quadros políticos em termos de ética, integridade, preparo, propósito e vontade de transformar o Brasil”, no seu ponto de vista.

Confira a entrevista completa com o ex-deputado federal Deltan Dallagnol:





Quais são seus próximos passos na política?

Meu objetivo agora é fortalecer o time do Novo para as eleições de 2024, formando e capacitando novas lideranças políticas que vão invadir democraticamente o Congresso Nacional em 2026 e transformar a política brasileira.





Os resultados já estão surgindo: tivemos o maior número de filiados em um mês da nossa história em outubro, e em novembro já batemos o recorde de outubro. Mas queremos sempre fazer mais. Também estou focado em enfrentar todos os abusos, ilegalidades e desmandos dos donos do poder, especialmente os que estão acontecendo agora no STF, e a morte do Clezão na Papuda é o maior exemplo disso.





Sobre a prefeitura de Curitiba, posso dizer que teremos um candidato próprio, que poderá ser eu ou minha amada esposa Fernanda, ou as vereadoras de Curitiba Indiara Barbosa e Amália Tortato. O Novo tem ótimos quadros e mesmo que eu não concorra, vamos indicar o melhor nome para disputar a prefeitura.





