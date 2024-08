Aprovação de Belinati na Prefeitura atinge maior percentual e chega a 75,9%

A pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 divulgada nesta quinta-feira (15) mediu a aprovação do prefeito Marcelo Belinati (PP), do governador Ratinho Junior (PSD) e do presidente Lula (PT) em Londrina.





O prefeito chegou a 75,9% de aprovação, maior percentual desde que o Multicultural começou a acompanhar o desempenho de Belinati, ainda em 2017. Na pesquisa feita em maio, ele pontuava 75%. Por outro lado, 17,3% dos entrevistados desaprovam a gestão do prefeito e 6,8% disseram não saber responder.

“Praticamente o percentual de aprovação dele reflete o número de votos que ele teve na eleição [de 2020, quando foi reeleito no primeiro turno com 68,66% dos votos]”, afirma o diretor estatístico do Multicultural, Edmilson Leite.





O governador também tem a administração bem avaliada na segunda maior cidade do Paraná. A aprovação é de 68%, com 21,1% dos londrinenses desaprovando e outros 10,9% não sabendo responder.





