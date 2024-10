Arapongas e Rolândia terão transporte público gratuito para as eleições de domingo

As prefeituras de Rolândia e Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) informaram, nesta sexta-feira (4), que o transporte coletivo nos dois municípios será gratuito para todos os usuários neste domingo de eleições (6). Na quarta-feira (2), a prefeitura de Londrina anunciou a mesma medida.







De acordo com as assessorias das prefeituras, a gratuidade do transporte visa permitir que o eleitor tenha mais oportunidade e comodidade para exercer o seu direito.

Em Rolândia, para ampliar a oferta de coletivos no dia das eleições, as linhas vão operar com o horário de dia útil. Os itinerários serão os mesmos.





A medida leva em consideração as recomendações do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que dispõem sobre atos gerais do processo eleitoral para as eleições municipais deste ano.



