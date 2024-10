Belinati critica suposta 'caravana' de Tiago Amaral e diz que políticos de Curitiba tentam elegê-lo

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), criticou, neste domingo (27), uma "caravana" supostamente trazida por Tiago Amaral (PSD) ao município a fim de "fiscalizar" o pleito. Belinati acusou o adversário de Maria Tereza (PP) de reunir diversos servidores públicos do estado para fazerem boca de urna no município.





Belinati também afirmou que as estratégias de Amaral têm apoio de "forças políticas de Curitiba" e que há um esforço intenso para “levarem a prefeitura de Londrina”.

Publicidade





“O que nós queremos é que as eleições sejam limpas e corretas, sem afrontar a Justiça Eleitoral e o povo de Londrina. Todos os políticos de Curitiba, os mais poderosos, estão apoiando o outro candidato. Querem eleger na marra o candidato”, disse. “Eu não posso citar nomes, mas nós vimos em alguns dias que tinha congestionamento de avião. Só que eles não vêm de avião comum, vêm de jatinho porque são políticos milionários. Os políticos de Curitiba causaram engarrafamento aéreo para tentar vir tomar Londrina. Pra que tanto desespero?”, apontou.

Publicidade





O prefeito pontuou que as eleições municipais de 2024 marcaram Londrina pelos ataques. "A cidade ficou em paz durante esses oito anos. Foi só chegar a campanha eleitoral que esse grupo de poderosos que a gente viu esse tipo de campanha que não é o que a população deseja."

Publicidade





Tiago Amaral foi procurado para comentar as afirmativas de Belinati. Ele negou a interferência externa e condenou a atitude do gestor.





Publicidade

"São mentiras e narrativas feias da figura de um prefeito que deveria ser um líder regional, ser a pessoa responsável por conduzir processos. Eu nunca pensei na minha vida que veria um prefeito atacar o governador, atacar deputados e prefeitos da região. Para mim, é a mais pura demonstração do desespero, do desprezo e dos objetivos pessoais inseridos no processo. Isso não tem nada de democrático", disse em entrevista coletiva no Colégio Universitário, onde também votou, pouco antes das 10h.