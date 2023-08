Belinati tenta consenso com Ministério Público para transferir terrenos a empresas em Londrina

Após vetar dois projetos de lei de doação de terrenos a empresas em Londrina por conta de uma recomendação administrativa expedida pelo promotor de justiça Renato de Lima Castro, o prefeito Marcelo Belinati (PP) e membros do primeiro escalão do Executivo local decidiram abrir tratativas com o próprio representante do Ministério Público do Paraná (MP-PR) a fim de tentar uma solução de consenso para a questão.







Já houve diálogo com Belinati na última segunda-feira (28), segundo Lima Castro. “O que se enfatizou é que se pretende a criação de critérios mais objetivos, que possibilitem a efetiva salvaguarda dos interesses da sociedade londrinense no sentido de proteger, a um só tempo, a criação de empregos, o fomento da atividade industrial, mas também o patrimônio público do município”, afirmou o membro do MP. Ele integra a unidade de Londrina do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria).

Procurado pela FOLHA nesta quarta-feira (30), o procurador-geral da prefeitura – e secretário de Governo de Belinati –, João Luiz Esteves, confirmou o contato entre representantes da gestão e o promotor, mas, para ele, “ainda é cedo” para afirmar qual caminho será seguido para resolver o impasse que começou no início do agosto, quando foi enviada a recomendação ao prefeito e à Câmara Municipal de Londrina (CML).





