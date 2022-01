Bolsonaro anuncia reajuste de 33,24% para professores da educação básica

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira (27) reajuste de 33% para professores da educação básica.

"É com satisfação que anunciamos para os professores, da educação básica, um reajuste de 33,24% no piso salarial", disse, no Twitter.

"Esse é o maior aumento já concedido, pelo governo federal, desde o surgimento da Lei do Piso", completou.





O Ministério da Educação anuncia, anualmente, aumento salarial para a categoria e, neste ano, avaliava barrar o reajuste previsto pela Lei do Piso do magistério.





Bolsonaro, na noite de quarta-feira, havia sinalizado a apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada que concederia o reajuste de 33%.

"Eu vou seguir a lei. Governadores não querem o [reajuste de] 33%. Eu vou dar o máximo que a lei permite, que é próximo disso [33%], ok?", disse Bolsonaro.