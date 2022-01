Bolsonaro recebe mensagem do papa Francisco em missa de sétimo dia de sua mãe

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quinta-feira (27) de missa do sétimo dia da sua mãe, dona Olinda, em Brasília. A cerimônia foi pequena, na Catedral Militar Rainha da Paz, com a presença de sete ministros e leitura de uma mensagem do papa Francisco ao presidente.



"Apresento à vossa excelência e à família enlutada minhas sentidas condolências e o conforto do altíssimo", diz a mensagem do papa.



Apesar de sua proximidade com os evangélicos, Bolsonaro é católico. Ele fez a primeira leitura da missa, um trecho de Coríntios.



Acompanharam a cerimônia os ministros generais, Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Braga Netto (Defesa) e Augusto Heleno (GSI). Também estiveram presentes Fábio Faria (Comunicações), Ciro Nogueira (Casa Civil), Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e Paulo Guedes (Economia).

Celebrada pelo arcebispo militar dom Fernando Guimarães, a missa foi acompanhada por cerca de 50 pessoas, a maioria assessores mais próximos e militares.



O chefe do Executivo estava acompanhado da primeira-dama, Michelle, e de Heleno na primeira fileira da catedral. Atrás dele, o chefe de gabinete Célio Faria Jr. e o secretário Nabhan Garcia.



O vereador Carlos Bolsonaro acompanhou a missa a algumas fileiras atrás do pai. Foi o único dos cinco filhos de Bolsonaro presente na cerimônia.



A mãe do presidente morreu na sexta-feira (21), aos 94 anos, em Registro, no interior de São Paulo, onde estava internada desde segunda-feira (17).



O mandatário estava em viagem oficial ao Suriname e antecipou a volta para participar do enterro em registro.



"Que Deus a acolha em sua infinita bondade", escreveu Bolsonaro ao anunciar o falecimento de Dona Olinda, em suas redes sociais.



A causa da morte não foi anunciada pela família. Segundo o presidente disse a apoiadores na última quarta-feira (19), ela tinha Alzheimer e sequer saberia que ele havia se tornado presidente.