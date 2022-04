Bolsonaro é recepcionado no Parque de Exposições Ney Braga em Londrina

Após desembarque em Londrina e confraternização com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao parque de Exposições Ney Braga. A carreata da comitiva saiu pela Avenida Santos Dumont, passou pela Avenida Dez de Dezembro e seguiu direto para a Expo Londrina 2022, sem passar pelo centro da cidade. No trajeto, o presidente pôs meio corpo para fora do veículo oficial para saudar os apoiadores.

Todo o trajeto que Bolsonaro percorrer pelas ruas do parque está cercado por grades. Ele participará de evento fechado à imprensa no Recinto de Shows e Rodeios João Milanez.





A última vez que o presidente esteve em Londrina foi em 2017, quando era deputado federal. Na ocasião, participou de um evento em um hotel na zona sul junto com o filho, Eduardo Bolsonaro.





O deputado federal Filipe Barros fez um discurso na chegada do presidente Jair Bolsonaro no Parque Ney Braga. Assista: