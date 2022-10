Bonde e Folha divulgam apuração dos votos em tempo real

Acompanhar a apuração das eleições 2022 instantaneamente é a experiência que os leitores da Folha de Londrina e do Bonde terão neste domingo (2), quando o eleitor irá às urnas depositar o seu voto para presidente, governador, senador, deputados federal e estadual.





Atento às necessidades do público, como a oferta de informações seguras e atualizadas, o Grupo Folha de Londrina investiu em tecnologia para que o resultado das eleições possa ser acompanhado com confiança e agilidade. De acordo com a editora e gerente de produtos digitais do grupo, Patricia Maria Alves, trata-se de uma ferramenta de integração e automatização que poderá ser acompanhada no mobile e desktop.

Alves explica que os dados do Tribunal Superior Eleitoral serão otimizados tanto na FOLHA como no portal Bonde. "Faremos uma triagem do Paraná em paralelo com aos resultados nacionais para que os eleitores paranaenses tenham essas informações à sua disposição ainda com mais destaque. "Ao mesmo tempo em que o leitor poderá explorar os dados de todo o território nacional", observa.





Alves informa que a partir das 17 horas as informações estarão à disposição de todos - assinantes ou não do Grupo Folha de Londrina, e a alimentação dos dados se dará até a apuração da última urna. "Um dos objetivos desse trabalho de divulgação instantâneo com o TSE é dar mais segurança ao eleitor sobre a confiança em relação ao processo de votação e apuração das eleições em nosso País, ressalta.





Desenvolvida pela GoLab/Mundiware, empresa de tecnologia especializada em sistemas para jornais e no desenvolvimento de soluções para a otimização das fases de produção, a ferramenta é uma aplicação online e, segundo o gerente de Tecnologia e Inovação do grupo, Ayrton Nogueira, trata-se de um programa criado para se conectar ao sistema oficial de apuração do TSE. "A proposta irá trazer várias informações sobre como irão se comportar os votos em tempo real, por várias dimensões", explica. "Será possível identificar qual o percentual de urnas apuradas e contagem de votos, por exemplo".