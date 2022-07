Brasil decreta luto de 3 dias após assassinato de ex-premiê do Japão Shinzo Abe

O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou em sua conta no Twitter, uma nota em que lamenta a morte do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. A morte do ex-premiê ocorreu depois de ter sido baleado nesta sexta-deira (8) em um comício na cidade de Nara, perto de Kyoto.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





O evento se deu antes das eleições para o Senado japonês, marcadas para domingo (10). Abe discursava apoiando Kei Sato, membro da Câmara Alta do Parlamento que concorre à reeleição como representante de Nara. A polícia japonesa deteve um suspeito do ataque, Tetsuya Yamagami.

Continua depois da publicidade





"Recebo com extrema indignação e pesar a notícia da morte de @AbeShinzo, líder brilhante e que foi um grande amigo do Brasil. Estendo à família de Abe, bem como aos nossos irmãos japoneses, a minha solidariedade e o desejo de que Deus cuide de suas almas neste momento de dor", afirmou Bolsonaro na rede social.





O presidente anunciou ainda que decretou luto oficial no país em reconhecimento à boa relação entre o político do Japão e o Brasil.





"Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão", twitou.

Continua depois da publicidade





Abe, 67, foi primeiro-ministro do Japão de 2006 a 2007 e de 2012 a 2020. Foi o líder japonês com maior longevidade no cargo.