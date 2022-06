Câmara de Londrina é cobrada por insegurança em sede do Conselho Tutelar

A constante insegurança provocada pelos furtos registrados na sede central do Conselho Tutelar também foi alvo de cobrança da Câmara Municipal de Londrina. Os vereadores foram procurados pelos conselheiros e conselheiras que atuam no município sobre a falta de ações do poder público para impedir ou atenuar a ocorrência de furtos na unidade da rua Belém, que precisou ser fechada nesta terça-feira (31).



O presidente da Comissão da Criança e do Adolescentes no legislativo municipal, o vereador Emanoel Gomes (Republicanos), passou no final da tarde na sede alvo de furto a pedido a conselheiras tutelares, que também estiveram presente na sessão.





"Estão levando computadores específicos e estão querendo pegar dados sigilosos das nossas crianças e adolescentes. Já conversamos com o coronel Pedro Ramos (secretário de Defesa Social), da Guarda Municipal, por telefone e amanhã (hoje) teremos reunião com o secretário de Planejamento, Marcelo Canhada, e o prefeito Marcelo Belinati. Não dá para ficar neste local e viemos aqui para ver de perto a situação. A mudança tem que ser imediata para colocarmos a sede do Conselho num lugar seguro."



