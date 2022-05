Londrina: Conselho Tutelar Centro é furtado duas vezes em 24h

Um dia após registrar um B.O (Boletim de Ocorrência) sobre o furto de um aparelho celular e de 50 cartões-transportes, na sede do Conselho Tutelar do Centro de Londrina, a unidade localizada na rua Belém, sofreu uma nova invasão na madrugada desta terça-feira (31). Foram levados cerca de 20 cartões-transporte, dois computadores, um monitor e utensílios da cozinha.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





É a segunda invasão em 24 horas. A primeira foi na madrugada de segunda (30). “A situação está complicada e muito vulnerável. Hoje não estamos atendendo, mas temos o suporte das outras unidades do Conselho Tutelar. Estamos muito tristes e sem condições de trabalhar neste momento. Chegamos na sala com a mesa e gavetas reviradas e sem computador. A sensação é muito ruim”, desabafou a conselheira tutelar Márcia Moura.



Continua depois da publicidade





O furto foi constatado no início desta terça, por volta das 7h. Os criminosos entraram pelo telhado e acessaram os ambientes internos por um alçapão, que fica no teto da cozinha. Foi desta mesma forma que aconteceu o furto no dia anterior. “Acreditamos que se tratam das mesmas pessoas. Logo cedo, uma equipe da Guarda Municipal estava fazendo uma ronda pela avenida Leste-Oeste e viu o buraco no telhado. Estávamos chegando para trabalhar e já fizemos um novo Boletim de Ocorrência”, comentou. Uma equipe de manutenção estava no local, reforçando a estrutura danificada.





Em matéria publicada na segunda-feira (30) pela FOLHA, o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, tenente-Coronel Nelson Villa disse que a PM chegou a fazer uma ação de fiscalização em um mocó que fica a 150 metros do Conselho Tutelar, mas afirmou que não encontrou nada e que a ação da PM é preventiva. O secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, responsável pela Guarda Municipal, afirmou que possui responsabilidade compartilhada com a PM e com a própria Secretaria de Assistência Social.





Continue lendo na Folha de Londrina.