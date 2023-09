Câmara dos Deputados aprova urgência para limite dos juros do cartão de crédito

A Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira (4) a urgência para o projeto de lei que fixa limite para os juros do cartão de crédito. Com a aprovação de urgência, a proposta pode ser votada em Plenário sem passar pela análise das comissões.





Além dos juros, foi incluída ao PL (Projeto de Lei) 2685/22 a Medida Provisória 1176/23 que cria o Desenrola, programa do governo federal de renegociação de dívidas.

Juros do cartão





O relator do projeto, deputado Alencar Santana (PT-SP), propõe que o CMN (Conselho Monetário Nacional) defina em até 90 dias o teto para juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura nas modalidades rotativo e parcelado. Caso o limite não seja definido dentro do prazo, contado a partir da publicação da nova lei, a cobrança de juros e encargos não pode superar o valor original da dívida.

Conforme o parecer preliminar, o limite para os juros do rotativo ainda valerá para as instituições financeiras que não aderirem à autorregulação.





Em junho, segundo os dados mais recentes do Banco Central, os juros do rotativo chegam a 437% ao ano. No caso do cartão de crédito parcelado, os juros ficaram em 196,1% ao ano.





O projeto prevê ainda a portabilidade da dívida do cartão de crédito e até mesmo dos parcelados. A inteção é estimular a concorrência no mercado para que o consumidor tenha opção de buscar juros menores e quitar a dívida. Essa medida também precisa de regulamentação do CMN.