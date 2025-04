Câmara dos Vereadores constata atrasos em obras públicas na zona sul de Londrina

A CML (Câmara Municipal de Londrina) vistoriou nesta quarta-feira (23) quatro obras públicas em execução na zona sul do município: construção do PAM (Pronto Atendimento Municipal); revitalização da Praça da Juventude; revitalização do Fundo de Vale do Córrego Jerimu; e reforma da quadra do Conjunto Habitacional União da Vitória. As fiscalizações foram definidas com base em resposta oficial da Prefeitura a um Pedido de Informações feito pela Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização e Transparência sobre intervenções atualmente em andamento no município. A ação teve como objetivo verificar in loco o andamento dos serviços.





De acordo com o presidente da comissão, vereador Chavão (Republicanos), situações críticas foram verificadas no PAM e na quadra do União da Vitória. No Pronto Atendimento Municipal, apenas 34,68% da obra foi executada, mesmo a construção tendo sido iniciada em janeiro de 2024, com prazo de 300 dias (10 meses) para conclusão. No local não havia engenheiro nem responsável técnico presente.





A empresa que executa a obra, Pires Construções e Engenharia Ltda, alegou por telefone que enfrenta dificuldades relacionadas à segurança do canteiro, mas, para Chavão, essa justificativa não se sustenta diante do atraso visível. “A população precisa de uma UPA aqui na zona sul. Isso foi uma luta aqui da população. Então, nós precisamos tomar as providências o mais rápido possível sobre aquela obra”, afirmou. Além de Chavão, participaram da vistoria os vereadores Marinho (PL) e Régis Choucino (PP).

Outra obra que preocupou os vereadores foi a reforma da quadra do Conjunto Habitacional União da Vitória. Segundo a comunidade, a intervenção está parada desde dezembro de 2024.





A reforma começou em fevereiro de 2024 e o contrato, firmado com a H & M Construção Civil Ltda, previa entrega em 180 dias corridos (6 meses). A previsão atual é que a quadra seja finalizada em 30 de maio, mas os trabalhos estão abandonados e materiais de construção, como telhas e ferramentas, permanecem espalhados pelo local. “São cinco meses de obra parada. Não temos muitas informações, nós só sabemos que a obra está abandonada e queremos saber o porquê desse abandono”, disse Chavão.

Durante a vistoria, os vereadores constataram que as outras duas obras da zona sul estão em fase final, em ritmo atual considerado satisfatório: a revitalização do Fundo de Vale do Córrego Jerimu, que já atingiu quase 70% de execução e tem previsão de conclusão no final de junho; e a revitalização da Praça da Juventude, com mais de 80% dos trabalhos realizados. Ambas são executadas pela empresa Urban Green e, apesar de os contratos terem recebido aditivos, seguem avançando conforme os cronogramas estabelecidos.





Segundo Chavão, o próximo passo da Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização e Transparência será agendar uma reunião na Câmara com os representantes das empresas contratadas e a equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Obras. O objetivo é esclarecer os motivos dos atrasos, propor soluções imediatas e garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma responsável. (Com assessoria da CML).