Com aliados na presidência, Belinati prevê 'relação institucional' com nova Mesa Executiva da Câmara

Sem uma oposição ferrenha em um mandato e meio, o prefeito Marcelo Belinati (PP) acredita que manterá uma relação republicana nos últimos dois anos de administração com a nova Mesa Executiva da Câmara de Vereadores de Londrina, eleita na terça-feira (20) e que tem a maior parte dos integrantes alinhada ao chefe do Executivo. Emanoel Gomes (Republicanos) assume como presidente no ano que vem e terá como vice Fernando Madureira (PP), até então líder do prefeito no Legislativo.





Completam a mesa Lenir de Assis (PT), como 1ª secretária; Beto Cambará (Podemos), 2º secretário, e professora Flávia Cabral (PTB), como 3ª secretária. “Espero que a relação continue sendo como sempre foi, que é institucional. São poderes independentes e devemos ter uma relação de harmonia com a Câmara, com o interesse da cidade sempre colocado em primeiro lugar. Se o projeto é bom para a cidade, que seja votado a favor, se não é, que possamos discutir melhor”, avaliou.

Um dos grandes desafios da próxima liderança da Casa será pautar a votação das leis complementares do Plano Diretor, que são de extremo interesse da prefeitura. “Nosso desafio é criar um plano que desburocratize a cidade, que facilite a vida do empreendedor, do empresário que queria investir aqui. O Plano Diretor não é um problema, mas uma grande oportunidade de a cidade corrigir erros”, defendeu.





Os vereadores entraram em recesso após esvaziar toda a pauta que deveria ser votada neste fim de ano. A volta dos parlamentares está programada para dois de fevereiro de 2023.





