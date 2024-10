Com avanço tímido, prefeitos negros são 3 de cada 10 dos eleitos no 1º turno

De cada 10 prefeitos eleitos no primeiro turno neste domingo (6), 3 se autodeclararam negros, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ao todo, são 1.841 chefes do Executivo negros, sendo 127 pretos e 1.714 pardos.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A vitória desses candidatos foi um fato inédito em mais de 480 cidades, que terão chefes do Executivos negros pela primeira vez desde 2016, quando a informação passou a ser coletada pelo TSE.



Prefeitos brancos continuam como a maioria dos eleitos, representando 65,7% do total. Amarelos e indígenas respondem por 0,2%, cada um, das vagas no principal cargo dos Executivos municipais.

Publicidade



A proporção de prefeitos negros eleitos no primeiro turno oscilou de forma positiva, com um aumento de dois pontos percentuais em relação à eleição anterior. Em 2020, dos eleitos no primeiro turno, 32% eram negros; em 2016, representavam 29%.



Os resultados municipais dessa primeira etapa de votação não se aproximam da realidade racial brasileira. A população do Brasil é composta por 55,5% de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas e 43,4%, brancas, de acordo com dados do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Indígenas e amarelos representam, respectivamente, 0,6% e 0,4%.

Publicidade



Análise da Folha de S.Paulo mostra que 482 cidades elegeram prefeitos negros pela primeira vez neste primeiro turno. A maior parcela desses municípios está no Nordeste, com 184 cidades. Em seguida, vêm o Sudeste (149), Centro-Oeste (57), Sul (50) e Norte (42). Com isso, ainda restam 339 prefeituras que nunca tiveram prefeitos negros.



Para identificar essas cidades, a reportagem buscou a declaração racial dos candidatos desde 2016, primeira eleição municipal que essa informação passou a ser coletada pelo TSE.

Publicidade





O número de prefeitos negros, entretanto, pode aumentar no segundo turno, marcado para 27 de outubro, e alcançar o patamar de 1.845 nomes. Isso porque, segundo análise da reportagem, quatro cidades cidades terão a disputa entre negros competindo por uma vaga nos Executivos municipais.



É o caso de Olinda (PE), em que a segunda rodada de votação terá a disputa entre Vinicius Castello (PT), que se autodeclara preto, e Mirella (PSD), que se autodeclara parda. No primeiro turno, Castello saiu em vantagem com 38,7% dos votos, enquanto Mirella teve 30%.

Publicidade