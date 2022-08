Confira os candidatos a presidência da República

Com o fim do prazo para registrar as candidaturas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o Brasil tem agora oficialmente 12 candidatos à Presidência da República. A partir desta terça-feira (16), todos os candidatos aos cargos majoritários (presidente, governadores ou senadores) ou proporcionais (deputados deferal ou estadual) podem iniciar suas campanhas oficialmente. Continua depois da publicidade

Os presidenciáveis que estarão nas urnas eletrônicas em 2022 são:



Ciro Gomes (PDT)





O candidato pedetista, 64 anos, nascido em pindamonhangaba no interior de São Paulo e criado em Sobral, interior do Ceará. Foi prefeito de Fortaleza (1988), governador do Ceará (1990), ministro da fazenda durante o governo Itamar Franco (1992-1994), ministro da Integração Nacional durante o governo Lula (2003-2006), além de Deputado Federal (2007-2010). Gomes está em sua quarta tentativa ao palácio do planalto.

A candidata a vice-presidente na chapa é Ana Paula Matos (PDT), advogada, professora, servidora concursada da Petróbras e atual vice-prefeita de Salvador eleita na chapa de Bruno Reis (União Brasil). Matos tem forte atuação na área social e no combate a pobreza.







Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O ex-presidente petista, 76 anos, inicou sua trajetória política como sindicalista em 1966. Foi eleito presidente da República em 2002, exercendo o cargo durante 8 anos (2003-2010) após a reeleição em 2006. Antes de ser eleito, tentou a presidência por 3 vezes em 1989, 1994 e 1998. Foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 2017 e teve sua prisão decretada em 2018 pelo então juiz Sérgio Moro. Em 2021, as condenações foram anuladas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, por entender que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência legal para julgar o caso.

O vice da chapa é o ex-tucano e um dos fundadores do PSDB, Geraldo Alckmin (PSB). Foi governador de São Paulo de 2001 a 2006 e novamente de 2011 a 2018, sendo o comandante da capital paulista que mais permanaceu no cargo desde a redemocratização.



Jair Messias Bolsonaro (PL)



Atual presidente da República, Bolsonaro, 66 anos, é militar reformado e antigo capitão do Exército. Formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, posteriormente servindo nos grupos de artilharia de campanha e de paraquedismo. Foi deputado Federal pelo Rio de Janeiro entre 1991 e 2018.

O candidato a vice-presidente na chapa é Walter Souza Braga Netto, comandante do Militar do Leste até fevereiro de 2019, quando assumiu a chefia do Estado-Maior do exército.



Simone Tebet (MDB)



Nascida em Três Lagoas no Mato Grosso do Sul, Tebet, de 52 anos, e começou sua carreira política em 2003 como deputada estadual. Foi prefeita de sua cidade natal de 2005 a 2010, durante dois mandatos, renunciando do cargo para ser vice-govenardora do Mato Grosso do Sul. Foi secretária do Governo até 2015, quando foi eleita senadora, seu cargo atual.

A vice da chapa é a também senadora Mara Grabrilli (PSDB). Publicitária e psicóloga, foi vereadora da capital paulista de 2011 a 2015 e novamente de 2015 a 2019. Gabrilli, 53 anos, é tetraplégica e tem grande apelo com a comunidade de deficietes físicos após ser secretária municipal da Pessoa com Deficiência.



Sofia Manzano (PCB)



Candidata pelo Partida Comunista Brasileiro (PCB), a professora nascida em 1971, na cidade de São Paulo, se graduou em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), realizou seu mestrado em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp e seu doutorado em história econômica pela Universidade de São Paulo (USP). Foi eleita vice-presidente da Associação Docentes da Universidade de São Paulo entre 2015 e 2016 e atualmente exerce a função de professora do curso de economia da Universidade Estadual do Sudoeste.

Seu vice é o sindicalista Antônio Alves, 43 anos, jornalista natural do Recife e filiado ao PCB há 20 anos. Alves fez parte de movimentos políticos culturais para debater os problemas da comunidade e militou no Núcleo Malcolm X, Movimento Negro Unificado Paulista.



Soraya Thronicke (Uniao Brasil)



Nascida em Dourados (MS), Thronicke tem 49 anos e é advogada. Eleita senadora em 2018 pelo PSL, foi vice-líder do governo do Congresso Nacional e atualmente é coordenadora política da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Senado Federal. Preside o União Brasil Mulher Nacional e o diretório do União Brasil em Mato Grosso do Sul.

O candidato à vice na chapa é Marcos Cintra, 76 anos. Formado em economia, Cintra tem especialização em planejamento econômico pela Universidade de Campinas.



Vera Lúcia (PSTU)





Natural de Inajá (PE), Vera é operária sapateira e formada em ciências sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Iniciou sua militância aos 19 anos, quando trabalhava em uma fábrica de calçados. Integrante do PSTU desde sua fundaçao em 1994, já foi candidata à prefeitura de Aracaju, da prefeitura de São Paulo e da Câmara dos Deputados.

A vice da chapa é Kunã Yporã (Raquel Tremembé), pedagoga de 39 anos indígena da etnia Tremembé.



Roberto Jefferson (PTB)



O advogado de 69 anos foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1983 e emendou seis mandatos consecutivos. Foi cassado após confessar participar do esquema do mensalão, sendo condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em agosto de 2021, teve prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes.

O vice da chapa é o Padre Kelmon, também do PTB, lider do Movimento Cristão Conservador do PTB (MCC) e do Movimento Cristão Latino Americano (Meccla).





Pablo Marçal (Pros)



Empresário e bacharel em direito, o goiano de 35 anos e conhecido por publicar livros de autogestão e por vídeos motivacionais. Nas redes sociais, se apresenta também como empreendedor imobiliário e digital, estretegista de negócios e especialista em gestão de marcas. Esta é a primeira vez que Marçal concorre a um cargo público.

A candidata a vice na chapa é a policial militar, escritora e poetisa Fatima Pérola Neggra, de 54 anos e nascida em Iporã (PR).



Eymael (DC)





Advogado com especialização em direito tributário e empresário na àrea de marketing, Eymael cursou filosofia e direito na Pontifíca Universidade Católica (PUC). Já presidiu o Centro Acadêmico São Tomás de Aquino da Faculdade de Filosofia da PUC-RS e a federação dos Estudantes das Universidades Particulares do Rio Grande do Sul.



Para vice na chapa, foi escolhido o economista João Barbosa Bravo, 75 anos, nascido em São Gonçalo (RJ).



Felipe D'Avila (NOVO)





Cientista política, mestre em adminstração pública pela Universidade de Harvard e coordenador do movimento Unidos Pelo Brasil, D'Avila tem 54 anos e nasceu em São Paulo. É escritor e tem dez livros publicados, sendo a primeira vez candidato ao cargo de presidente da República.

O vice na chapa é o deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG). Natural de Brasilia participou do Movimento Empresa Júnior, chegando a Presidêcia da Brasil Junior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores.



Léo Péricles (UP)