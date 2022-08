É FALSO que QR Code de títulos de eleitor contém voto para candidato

Circula em aplicativos de mensagem um áudio segundo o qual as eleitoras e eleitores que fizeram os títulos neste ano ou realizaram a transferência de local de votação teriam os votos automaticamente computados para um candidato específico. A informação escondida estaria, segundo a narrativa, no código QRCode usado para conferir a autenticidade do título eleitoral. A informação é FALSA!

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) esclarece que os códigos do sistema de autenticação, compostos por letras e números, são gerados de forma totalmente randômica, ou seja, aleatória, sem que haja qualquer escolha por parte da Justiça Eleitoral.





