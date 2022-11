Congresso inclui estudo para projeto do Contorno Leste de Londrina no orçamento de 2023

O Projeto de Lei Orçamentária do Congresso Nacional para 2023 contemplará recursos financeiros para a viabilização de estudos que resultem no projeto de execução de uma importante obra para Londrina e região, o Contorno Leste.







A ação é resultado de uma mobilização das entidades do setor produtivo de Londrina, que aproveitaram a vinda do presidente Jair Bolsonaro, em 16 de setembro deste ano, para reivindicar, através de um manifesto, a atenção do governo federal para a estruturação do Contorno Leste.

Na época, o documento foi assinado pela Sociedade Rural do Paraná, ACIL, CEAL, Sescap, Sincoval, Sindimetal e Sinduscon, além de deputados federais, deputados estaduais e prefeitos da Região Metropolitana de Londrina. A logística para a entrega do manifesto a Bolsonaro foi intermediada pelo deputado federal Filipe Barros. Agora, a bancada federal paranaense, que também conta com a representatividade local dos deputados Luisa Canziani e Diego Garcia, aprovou a emenda que visa recursos para o estudo do projeto do Contorno Leste, estimada em R$ 15 milhões. Já os investimentos para a obra são da ordem de aproximadamente R$ 400 milhões de reais.





No manifesto, as entidades solicitaram que o presidente Bolsonaro viabilizasse neste primeiro momento, por sua estrutura ministerial, os estudos de viabilidade, e autorizasse que as entidades trabalhassem em conjunto com seus representantes no Congresso Nacional para a execução do projeto do Contorno Leste.





“Acreditamos que a obra do Contorno Leste seja crucial para garantir a abertura de novas áreas para a industrialização, criando novas oportunidades de emprego e renda ao longo dos próximos anos. Este é um projeto pensado para atender os londrinenses e cidadãos de toda a nossa região”, ressalta o presidente da Sociedade rural do Paraná, Marcelo Janene El-Kadre.





Através do Contorno Leste, será possível desafogar o trânsito de cargas e veículos entre a rodovia PR 445, que liga a Região Metropolitana de Londrina a Curitiba e Paranaguá, até a rodovia BR 369 que interliga o norte do Paraná a São Paulo, Santos e Rio de Janeiro, passando pelo sítio aeroportuário de Londrina, conferindo a essa obra o caráter intermodal, já que otimizará também os ramais ferroviários existentes.