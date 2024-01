Corpo de homem com lesão no crânio é encontrado em Ibiporã

O corpo de um homem foi encontrado na avenida Paraná, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), na manhã deste domingo (28).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), a vítima estava caída no chão e aparentava ser um homem em situação de rua. Os policiais informaram que havia uma lesão no crânio do cadáver.

A vítima não pôde ser devidamente identificada, uma vez que o homem não tinha documentos.





O local do homicídio foi isolado e, além da Polícia Militar, estiveram presentes as equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), da Perícia Criminal e do IML (Instituto Médico Legal).





O caso será investigado pela PCPR (Polícia Civil do Paraná).