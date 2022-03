Curso on-line do TCE ensina cidadãos a fiscalizarem gastos e serviços públicos por conta própria

O que é Controle Social? A resposta a essa questão está no primeiro módulo do curso online sobre canais de relacionamento com a administração pública. A série, que será formada por quatro módulos, é um dos mais recentes conteúdos de capacitação disponibilizados pela EGP (Escola de Gestão Pública), do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Paraná em seu portal na internet.

O módulo sobre controle social - participação ativa do cidadão na fiscalização e acompanhamento de gastos e políticas públicas - é ministrado pelo ouvidor do TCE-PR, Patrick Machado. Formado em Direito, ele ocupa essa função desde 2017. Integra os comitês técnicos de Ouvidoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricom) e do Instituto Rui Barbosa (IRB) e é coautor e revisor do livro Ouvidoria dos Tribunais de Contas: O Aprimoramento de suas Atividades.

O módulo já disponível é composto por três vídeos, que somam uma hora de duração. A EGP concede certificado para o aluno que obtiver nota maior ou igual a 70 no teste de avaliação final. Como em todas as capacitações oferecidas pelo TCE-PR, a inscrição é gratuita. A série Canais de Relacionamento com a Administração Pública é dirigida a servidores e agentes políticos, estudantes e cidadãos interessados no tema.