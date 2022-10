Das cinco cidades mais populosas do PR, Londrina é a que mais votou em Ratinho Jr.

A despeito de ter vindo apenas uma vez à cidade em campanha, o governador reeleito Ratinho Jr. (PSD) teve em Londrina, de novo, sua maior votação entre os cinco municípios mais populosos do Estado nestas eleições. No segundo maior colégio eleitoral do Paraná, o atual chefe do Executivo conquistou 214.516 dos votos válidos (76,98%), contra 50.438 (17,89%) do ex-governador Roberto Requião (PT), o segundo colocado. O percentual supera as já altas votações do titular do Palácio Iguaçu em Curitiba (72,05% ou 743.768 votos), Cascavel (69,97% - 119.301 votos), Maringá (69,47% - 149.109) e Ponta Grossa (68,85% - 123.883 votos).





A expressiva vitória de Ratinho Jr. em solo londrinense repete o “fenômeno” de 2018, quando o então deputado licenciado tentou o governo pela primeira vez e também foi eleito em primeiro turno. Há quatro anos, como agora, foi aqui na cidade que ele teve sua maior votação em relação aos demais maiores colégios eleitorais do Estado. Naquela eleição, Ratinho Jr. obteve 61,69% dos votos válidos em Londrina, acima de Ponta Grossa (61,12%), Curitiba (60,49%), Cascavel (55%) e Maringá (50,78%).



Desta vez, o governador reeleito nem precisou marcar território para repetir o desempenho na segunda maior cidade do Estado. Ele cumpriu rápida agenda eleitoral em Londrina em um mês de campanha. Ratinho Jr. reservou uma manhã para participar de evento no Sinduscon Norte, quando ouviu as demandas do setor da construção civil e prestou contas de ações de seu governo voltadas a esse segmento. Convidado, o chefe do Executivo não participou dos debates promovidos pela rádio Brasil-Sul, na sede da emissora, e pelo Coletivo dos Sindicatos de Londrina, realizado na UEL (Universidade Estadual de Londrina).







Nem mesmo quando o presidente Jair Bolsonaro (PL), seu aliado, veio à cidade fazer campanha pela reeleição, dia 16 de setembro, Ratinho Jr. o acompanhou. Na ocasião, ele esteve com Bolsonaro em seu compromisso anterior, em Prudentópolis (Centro-Sul).