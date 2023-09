De olho nas eleições 2024, Diego Garcia assume Republicanos em Londrina

O comando do Republicanos em Londrina passou para novas mãos nos últimos dias. Saiu o empresário Nelson Tsukahara, que presidia o partido desde fevereiro de 2022 – e cujo mandato estava programado para terminar em fevereiro de 2024.





Entrou o deputado federal Diego Garcia, que teria acionado o presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, para assumir a sigla.

Publicidade

Publicidade





A movimentação guarda relação com a disputa à Prefeitura em 2024, segundo o ex-presidente. De acordo com ele, há alinhamento entre a nova direção do Republicanos e eventuais candidatos do secretariado do prefeito Marcelo Belinati (PP).





“Eles acham que, com esse povo, vão ter um resultado melhor nas eleições de 2024”, disse Tsukahara, informando que já está pedindo sua desfiliação.

Publicidade





“Evidentemente que a gente fica um pouquinho chateado, mas não tem problema. Se fecha uma porta, abre outra [...] Já estamos trabalhando para poder caminhar talvez com outro partido”, disse o ex-dirigente. “Também, de certa maneira, o Republicanos está fazendo base no governo do Lula. Aí já começa a sair dos princípios e valores do Republicanos”, acrescentou.





Ao ser procurado pela reportagem, no entanto, Garcia não confirmou quais serão os rumos tomados por ele em relação ao pleito do ano que vem – se apoiará um eventual nome do governo ou tentará emplacar sua própria candidatura.





Ele, que optou em não dar entrevista, informou que “tem bastante coisa acontecendo” e que uma reunião programada com a direção nacional do partido para esta semana deve trazer novidades.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: