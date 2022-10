Deltan faz ressalvas a Orçamento Secreto, mas defende legalidade

Candidato a deputado federal mais votado no Paraná com quase 345 mil votos e o terceiro mais lembrado entre os eleitores londrinenses, Deltan Dallagnol (Pode) visitou a Sociedade Rural do Paraná na noite desta quinta-feira (27), no Parque Governador Ney Braga, em Londrina, onde se reuniu com empresários para ouvir propostas para a região. O deputado eleito ainda cumpriu agenda em Arapongas e Maringá durante o dia.







O ex-procurador da Operação Lava Jato recebeu 14.625 votos em Londrina e questionado pela FOLHA sobre os projetos para a região não deu detalhes sobre as propostas, mas ressaltou que foi eleito por conta da bandeira da anticorrupção.

“Essa é uma vitória da causa. As pessoas querem o combate à corrupção para que o dinheiro chegue em quem mais precisa nas áreas como educação, saúde e segurança. Isso fez com que o projeto que eu represento recebesse votos nos 399 municípios do Paraná”, comentou.







A reportagem também o questionou se as emendas do Orçamento Secreto aprovadas pela base de apoio do governo de Jair Bolsonaro na Câmara Federal configuram a institucionalização da compra de bancada parlamentar, como ocorreu no mensalão petista.





O futuro deputado federal respondeu que a prática é um “modo de gerenciar emendas parlamentares para atrair o apoio da bancada”, mas não é ilegal, apesar de necessitar de melhorias no processo.





