Depois de dois dias, quatro deputados do Paraná são reconduzidos aos cargos

Em menos de 48 horas, a Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná reconduziu aos cargos, nesta quarta-feira (8), os deputados Nereu Moura (MDB), Elio Rusch (União), Adelino Ribeiro (PSD) e Pedro Bazana (PSD), após recebida, no final da tarde, a notificação do Supremo Tribunal Federal, assinada pelo ministro Kássio Nunes Marques.

Na terça-feira (7) a Segunda Turma do STF cassou a liminar do ministro Nunes Marques que derrubava a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o mandato do deputado Fernando Francischini (União Brasil).

Para o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), a situação deve ficar pacificada a partir desta decisão do STF. “Tomamos toda a cautela. Não demitimos os servidores dos deputados que deixaram os cargos anteriormente. Não vamos fazer pagamento aos deputados empossados por dois dias, o que seria uma incoerência da nossa parte, e, portanto, o trâmite das coisas continuou dentro da normalidade”, afirmou.





“Acredito que a partir de agora tenhamos a situação pacificada. Creio que não haverá espaço para qualquer medida jurídica que possa intervir novamente nessa decisão do STF. Acho que não teremos nenhum fato novo. Dou como fato encerrado com a decisão de terça-feira”, completou.





