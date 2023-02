Deputado de Londrina vai presidir CCJ da Assembleia Legislativa do PR

Com base eleitoral em Londrina, o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) será o novo presidente CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná). O anuncio foi feito no início desta tarde pelo presidente do Legislativo, Ademar Traiano (PSD). Luiz Claudio Romanelli (PSD), também pretendente ao cargo, será o novo presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia. Ele assume também a liderança do PSD na Casa.

A primeira reunião da Comissão está marcada para esta terça-feira (14), às 13h30, no Auditório Legislativo. Tiago Amaral substitui o ex-presidente do grupo, deputado Nelson Justus (União Brasil), que conduzia a Comissão.





Almejada por tanto por Amaral quanto Romanelli, a presidência da CCJ foi definida após um consenso entre os parlamentares, explicou Traiano. Segundo o acordo selado, Amaral assume a CCJ nos dois primeiros anos da atual legislatura. Já Romanelli será o presidente nos dois anos seguintes.

