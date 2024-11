Deputado federal lança livro e documentário sobre dívida pública brasileira nesta quinta-feira

Leia também:

O documentário O Complô, lançado em 2023, chega ao YouTube no mesmo dia do lançamento da segunda edição do livro. O curta-metragem, dirigido por Luiz Alberto Cassol e inspirado no livro de Zaneti, expõe de forma didática os impactos da gestão da dívida pública no cotidiano dos brasileiros.

A obra recebeu cinco importantes premiações no exterior: Twilight Tokyo Film Festival (mostra de fevereiro e março de 2023) para Melhor Documentário e Melhor Roteiro; 5ª temporada da Singapore International Competition para Melhor Conceito-Argumento; Big Ben International Film Festival (mostra de março e abril de 2023), para Melhor Documentário, Melhor Diretor, Melhor Pôster-Cartaz; Cult Jury Film Festival, para Melhor Curta Documentário e Melhor Direção (mostra de março e abril de 2023); e La Dolce Vita Cine Roma, para Melhor Documentário (mostra de fevereiro e março de 2023).

O filme será distribuído no canal do seu diretor no YouTube em três arquivos. Um deles tem acessibilidade total, com recursos como Audiodescrição, LIBRAS e Legendas para surdos e ensurdecidos (LSE). As duas outras cópias são versões em português com legendas em inglês; e em inglês com legendas em português.

De acordo com Cassol, o curta-metragem demonstra, de forma clara e objetiva, mas muito bem documentada, que o modelo de gestão das finanças públicas tem precarizado os serviços públicos, o emprego e a renda dos brasileiros.

"É fundamental entender como o sistema financeiro e a dívida pública funcionam e como o rentismo sufoca a sociedade em todas as áreas. O filme traz todas essas questões e busca um diálogo direto com quem o assiste", afirma o cineasta.



Novas gerações precisam estar no debate



Para Zaneti, os dois lançamentos revigoram um debate que ele tem mantido vivo desde 1988, que é o fato de que as pessoas costumam achar que a dívida pública é um problema do governo, quando, na verdade, é um problema geral.

“É um problema de cada dia. E, no Brasil, em que a carga tributária é muito alta, uma das razões é porque o governo destina quase a metade do que arrecada em impostos ao pagamento de juros e encargos da dívida pública”, diz o deputado constituinte. Segundo ele, a acessibilidade ao filme e à nova edição do livro democratizam as discussões sobre a gestão da dívida pública.

O autor afirma que a dívida pública é uma caixa preta, já que o povo que paga a conta não sabe o que está pagando e não sabe para quem foram destinados esses recursos. Com o livro e o filme, ele espera que esteja dando condições para que as novas gerações compreendam e participem desse debate.

“Em 2023, a Constituição de 1988 completou 35 anos, quando defendi a aprovação de um exame analítico e pericial dos atos e fatos constitutivos da dívida pública. Até hoje isso não foi revisado, não foi analisado, não foi esclarecido”, complementa.



