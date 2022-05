Deputados mantêm decisão de Ratinho Jr. para não checar temperatura corporal

Demorou, mas chegou o momento dos deputados estaduais analisarem o veto do governador Ratinho Jr. (PSD) ao projeto que obriga a aferição de temperatura no Paraná em repartições públicas e ambientes coletivos, como lojas, bancos e a indústria. A decisão do governo em vetar integralmente o texto é de julho de 2020, mas só foi discutida em plenário quase dois anos depois.

Na época, no auge da pandemia de Covid-19, cinco parlamentares - Luiz Cláudio Romanelli (PSD), Ademar Traiano (PSD), Tercílio Turini (PSD), Alexandre Curi (PSD) e Michele Caputo (PSDB) - sugeriram a obrigatoriedade preferencialmente por termômetros infravermelhos ou por imagem e também multa de R$ 613 em caso de descumprimento. O valor pode ser dobrado em situação de reincidência.

Imagem ilustrativa da imagem Deputados mantêm veto para não obrigar aferição de temperatura no PR

| Foto: Gustavo Carneiro/Folha de Londrina

Em fevereiro, a Sesa alterou uma resolução desobrigando a aferição para febre em prédios públicos e privados de grande movimentação de pessoas.