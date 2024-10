Derrotados em Londrina ainda não definiram apoio no segundo turno

Com a definição do segundo turno entre o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) e a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), as atenções se voltam, também, para os candidatos derrotados, que podem contribuir para a transferência de votos e ser o fiel da balança na disputa pela Prefeitura de Londrina.





A vantagem de Amaral sobre a candidata do PP foi de 19,05% (pouco mais de 50 mil votos), ao passo que os cinco candidatos derrotados somam 33,66% dos votos. Após o resultado, inclusive, Maria Tereza disse ter ligado para alguns nomes e que esperava uma “grande aliança” no segundo turno. Mas, até o momento, nenhum apoio foi anunciado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O PT de Londrina, que teve a educadora Isabel Diniz como candidata, deve realizar uma reunião com filiados nesta terça-feira (8) para definir seus próximos passos. A tendência é que uma sinalização de apoio ocorra entre sexta (11) e sábado (12). Diniz, que ficou na lanterna com 3,39% dos votos, avaliou que fez uma “campanha alegre e com contato direto com a população”. “Agradeço de coração os que confiaram em mim o seu voto, especialmente as mulheres."