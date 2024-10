Eleições 2024: franquia de lanches lança campanha para estimular votação

De acordo com o TSE, a taxa de abstenção nas eleições de 2022 ultrapassou a marca de 31 milhões de pessoas. Sabendo da importância de cada voto e pensando no seu papel social, o Burger King quer ajudar a diminuir esse número nos pleitos municipais de 2024.







Para incentivar a participação popular na festa da democracia, quem apresentar o comprovante de votação no balcão dos restaurantes do BK na segunda-feira (07) poderá escolher entre receber uma batata frita média ou onion rings média. O comprovante de votação não ficará retido no momento da escolha. Mas é preciso ficar atento: os lanches são limitados a 150 clientes por restaurante.

Entre os dias 3 e 7 de outubro, o filme da campanha será amplamente divulgado nas redes sociais do Burger King e na TV aberta, com destaque para as exibições nos intervalos do Fantástico (Globo) e do Domingo Espetacular (Record), no domingo (06). Além disso, a divulgação também contará com OOH espalhados pela cidade durante esse período e com ativações em lojas físicas na segunda-feira (07).





Essas ações integram a campanha “2 por R$ 25 & Confirma”, que teve início com o lançamento de 9 (nove) filmes de 15 segundos, onde a marca brinca com o formato tradicional das campanhas eleitorais, empregando candidatos e partidos fictícios para promover a oferta da marca. A campanha está em veiculação na TV aberta, OOH, rádio e com uma ampla ativação online nos canais digitais proprietários da marca, app e site, além de contar com veículos de mídia parceiros.

A marca já realizou outras campanhas com a temática das eleições. Em 2018, lançou a campanha do “Whopper em Branco”, onde pessoas que declaravam que votariam em branco recebiam um sanduíche apenas com maionese e cebola, afirmando que “quando alguém escolhe por você, não dá pra reclamar do resultado.” Em 2022, a marca lançou uma campanha voltada para os jovens, incentivando-os a tirarem o título de eleitor. Com a provocação “Vota no reality? Vote na vida real também”, a campanha convidava a audiência a refletir sobre a importância do voto.





A campanha é válida somente para segunda-feira (7) e será necessário apresentar o comprovante de votação da eleição municipal de 2024 no balcão, para levar 1 batata média ou 1 onion rings média., a sua escolha. O comprovante de votação não será retido e a ação será limitada a 150 (cento e cinquenta) CPFs por restaurante, sujeito à disponibilidade em estoque. Mas atenção: consulte as lojas não participantes em https://bit.ly/CompramosSeuVoto





