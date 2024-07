Eleições 2024: MDB e PT definem datas de convenções partidárias em Londrina

O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e o PT (Partido dos Trabalhadores) saíram na frente e já têm convenções partidárias marcadas para definir as chapas que vão concorrer à CML (Câmara Municipal de Londrina) e à Prefeitura de Londrina.





O deputado estadual Tercílio Turini é o pré-candidato do MDB e a educadora Isabel Diniz deverá ser a representante petista no pleito deste ano.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O calendário eleitoral determina o período de 20 de julho a 5 de agosto para partidos e federações decidirem as coligações e candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Após a escolha das candidaturas, as legendas têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.





Conforme apurou a reportagem, a convenção do MDB está marcada para 1° de agosto e será realizada no Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina).

Publicidade





Já o PT deverá fazer seu encontro logo no dia 20 de julho, quando abre o período das convenções - os detalhes do encontro serão definidos pela cúpula petista nesta quinta-feira (4).





Outros partidos com pré-candidatos, PSD (Tiago Amaral), PDT (Barbosa Neto), PP (Maria Tereza), PSDB (Nelson Villa), União Brasil (Jairo Tamura) e Republicanos (Diego Garcia) ainda não marcaram suas convenções.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: