Eleições em Londrina: candidatos assinam ‘Pacto pela Paz’ no 2° turno

A ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), e o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), que estão no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Londrina, firmaram nesta quarta-feira (9) o compromisso de um processo eleitoral pacífico. Trata-se da campanha “Eleições 2024 no Caminho da Paz”, do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná).







Além dos candidatos e de suas equipes, os juízes eleitorais de Londrina e a imprensa acompanharam o evento, realizado no Fórum Eleitoral. Foi uma oportunidade para a Justiça Eleitoral reforçar a necessidade de um pleito sem desinformação ou violência de qualquer natureza.

O presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, explicou que mais de 350 entidades já aderiram ao “Pacto pela Paz” e que, no segundo turno, o foco são as campanhas em Londrina, Ponta Grossa e Curitiba.





“Esperamos que continue esse mesmo espírito pacífico, que é o desejo do eleitor e da eleitora”, afirmou.

Bengtsson também ressaltou a necessidade de se combater a alta abstenção observada no primeiro turno, que chegou a 27,7% em Londrina - percentual correspondente a 111 mil eleitores que deixaram de ir às urnas.





“O TRE está preocupado com isso e vai fazer uma campanha junto aos nossos parceiros do ‘Pacto da Paz’, chamando a sociedade paranaense para chamarmos esses eleitores que não puderam comparecer. Quem não votou no primeiro turno, vota normalmente no segundo”, acrescentou.

Questionado sobre o que pode ter motivado o índice elevado de abstenção, o presidente do TRE-PR afirmou que “cabe aos cientistas políticos e sociológicos refletirem sobre isso”.