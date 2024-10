Eleições municipais: sete cidades do Paraná podem ter segundo turno

Em todo o estado, há 8.646.524 pessoas aptas a votar nas eleições municipais deste ano, de acordo com estatísticas de agosto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse número revela um crescimento de 2% em comparação ao pleito de 2022, quando havia 8.475.632 eleitoras e eleitores no Paraná. Do total de eleitores em 2024, 53% são do gênero feminino e 47%, do masculino.





Cerca de 913 mil pessoas (10,5%) pertencem à faixa etária para quem o voto é facultativo, ou seja, tem idade inferior a 18 anos e superior a 70 anos. Para incentivar a participação desse público nas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) promoveu no primeiro semestre a campanha “Se liga 16”, para o alistamento do público jovem, e iniciou a campanha “Sua experiência faz a diferença”, voltada às pessoas idosas, que representam 9,7% do eleitorado. A Justiça Eleitoral do Paraná entende que, quanto maior a participação e o engajamento de toda a população, mais efetiva é a democracia no estado.

Curitiba é a cidade com maior eleitorado, composto por 1.423.722 pessoas, seguida por Londrina (399.730), Maringá (300.286), Ponta Grossa (259.463), Cascavel (239.588), São José dos Pinhais (222.608) e Foz do Iguaçu (204.343). Por apresentarem mais de 200 mil eleitoras e eleitores, esses municípios estão aptos a receber segundo turno , caso nenhum candidato obtenha mais da metade dos votos válidos, conforme previsto na Lei n° 9.504/1997.





Acessibilidade

Entre as mais de 8,6 milhões de pessoas aptas a votar no estado, 94.941 (1,09%) declararam à Justiça Eleitoral ter algum tipo de deficiência, conforme dados do TSE. Esse dado revela um aumento de 13%, se comparado aos 84.024 eleitores que informaram essa condição nas Eleições de 2022.





Nas eleições deste ano, a partir de uma campanha de incentivo à participação de pessoas com deficiência (PcDs) como mesárias, realizada pelo TRE-PR, 1.860 PcDs atuarão como mesárias ou colaboradoras em outras funções, de acordo com dados da Assessoria de Inovação e Acessibilidade (AIA) do TRE-PR.

Presos provisórios





Para o pleito de 2024, serão instaladas Seções Eleitorais especiais destinadas ao voto de 130 pessoas em prisão provisória (sem condenação criminal transitada em julgado) ou em unidades de internação para adolescentes, incluindo ainda funcionários desses estabelecimentos. Segundo informações da Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SECPLEI), serão 47 eleitoras e eleitores em Piraquara, 35 em Cascavel, 27 em Londrina e 21 em Castro.

Candidaturas





Os paranaenses dos 399 municípios do estado irão escolher nestas eleições entre os 1.139 candidatos a prefeito, 1.151 a vice-prefeito e os 31.715 a vereador, que disputam 3.905 vagas. De acordo com dados do TSE (atualizados em 23 de setembro), do total de candidaturas, 2.977 disputam a reeleição.





Entre os 34 mil candidatos no estado, 66% declararam ser do gênero masculino e 34% do feminino. A maioria (57%) informou ser casado, seguido pelos solteiros (30%), divorciados (10%), viúvos (3%) e separados judicialmente (1%). Quanto à cor e raça, 69,65% são brancos, 22,18% pardos, 6,66% pretos, 0,39% amarelos e 0,18% indígenas.

Com relação ao grau de instrução, o perfil das candidaturas é o seguinte: ensino médio completo (37%), ensino superior completo (28%), ensino fundamental completo (13%), ensino fundamental incompleto (8%), ensino médio incompleto (5%), ensino superior incompleto (4%) e 2% lê e escreve.





(Com informações da assessoria do TRE-PR)