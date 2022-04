Eleições provocam mudanças no secretariado do governo Ratinho Junior

Com o término do prazo para a desincompatibilização nesta sexta-feira (1º) determinado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os ocupantes de alguns cargos públicos e que pretendem concorrer nas próximas eleições precisam deixar as funções seis meses antes do primeiro turno. No governo Ratinho Junior (PSD), ao menos quatro secretários vão sair para a disputa eleitoral e na gestão Marcelo Belinati (PP) apenas o secretário de Governo, Alex Canziani (PSD) optou por concorrer a uma vaga na AL (Assembleia Legislativa).



Dentre os secretários estaduais deixam as pastas para voltar à Câmara dos Deputados Ney Leprevost (PSD), que ocupou a Secretaria de Justiça e Cidadania, e Sandro Alex (PSD), da Infraestrutura e Logística. Com a volta dos dois parlamentares a Brasília, os deputados federais Evandro Roman (PP) e Reinhold Stephanes Junior (PSD) perdem os mandatos como suplentes.

O secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes (PSD), e o responsável pela pasta de Administração e Previdência, Marcel Micheletto (PL), reassumem suas cadeiras como deputados na Assembleia Legislativa. Com isso, dois parlamentares que lideraram a bancada de apoio ao governo Ratinho Junior voltarão à suplência. São eles o líder da situação, deputado Hussein Bakri (PSD), e o vice-líder, deputado Gugu Bueno (PSD).





