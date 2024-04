Fórum Eleitoral inicia atendimento em horário estendido no Paraná

O prazo para regularização do cadastro eleitoral termina no dia 8 de maio e, com a aproximação da data, o TRE-PR (Tribunal Regional eleitoral do Paraná) iniciou, nesta segunda-feira (22), o atendimento em horário estendido, das 9h às 18h. É a oportunidade de os eleitores resolveram suas pendências com a Justiça Eleitoral.





O juiz Mauro Ticianelli, da 157ª zona eleitoral de Londrina, explica que o primeiro dia de horário estendido teve todos os guichês com atendimento, mas sem filas. Ele reforça a importância de se adiantar para evitar os dias com maior movimento.

“Temos previsão de mil atendimentos por dia na última semana. Por mais que a gente coloque todo mundo nas quatro zonas - estamos colocando a equipe toda -, mas o sistema não comporta”, afirma





O magistrado aponta que este é o momento de a Justiça Eleitoral ouvir e atender os eleitores. E lembra que apenas quem ainda não fez a biometria precisa ir presencialmente ao Fórum Eleitoral. É o caso dos jovens de 15 a 18 anos que farão o primeiro título.

“A gente tem biometria em Londrina há uns dez anos. A maciça maioria do eleitor de Londrina já passou pela biometria, e esse não precisa vir aqui no fórum”, pontuando que a maior parte dos serviços está disponível no site do TRE-PR.





É claro que, para o londrinense que preferir, os serviços podem ser solicitados presencialmente. “Dá para fazer tudo aqui conosco, mas muita coisa dá para fazer pelo site”, reforça o juiz.





O eleitor que vai ao cartório eleitoral para tirar título, regularizar a situação ou transferir o domicílio eleitoral deve apresentar documento de identidade original com foto, comprovante de residência e, para os eleitores masculinos nascidos em 2005, certificado de alistamento militar original.





Além do horário estendido, a Justiça Eleitoral tem realizado plantões para dar conta de administrar a demanda.