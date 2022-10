Eleitores de Lula comemoram vitória em Londrina neste domingo

Pouco antes da divulgação oficial por parte do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) do resultado final da eleição, os eleitores de Luiz Inacio Lula da Silva começaram a comemorar a vitória do novo presidente do Brasil pelas ruas de Londrina. Nem mesmo a chuva do início da noite afastou o clima de alegria e esperança que tomou conta dos londrinenses.





Vestindo vermelho, com bandeiras do PT (Partido dos Trabalhadores) e com camisas com fotos de Lula, a comemoração começou no Zerão, passou pela sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Londrina e terminou com centenas de pessoas se concentrando na avenida Higienópolis, no trecho abaixo da rotatória com a avenida JK, na região central. A festa foi embalada com cânticos que marcaram a campanha do candidato do PT. A Polícia Militar acompanhou a comemoração e bloqueou o acesso de veículos por quatro quarteirões. Não foram registrados incidentes graves.

A assistente social Maria Giselda Fonseca lembrou do período em que Lula ficou preso e dos desafios que o novo presidente terá a partir do ano que vem. "Sempre tentamos mostrar que a prisão foi injusta e que era preciso mudar em razão de tudo que aconteceu no país nos últimos quatro anos. Com certeza teremos um país muito melhor, pautado nas questões da saúde, economia, meio-ambiente e direitos humanos", frisou a integrante do Comitê Popular de Luta Brasil Livre.





Em meio a comemoração, a atriz Ana Karina Barbieri, 36 anos, não conteve as lágrimas de emoção com o resultado final da apuração. "Estou muito emocionada. Foi uma campanha muito difícil, acirrada e angustiante. O Brasil tem um caminho muito difícil pela frente, mas cumprimos a primeira etapa com alegria", comentou.

"Para mim a palavra que resume esta vitória é a esperança. Para nós que defendemos a causa LGBT foram quatro anos de repressão e sofrimento. Passamos a ter um novo olhar agora e com a esperança renovada", afirmou o vendedor Alessandro Bornal.





Lula teve poucos mais de 27% dos votos dos londrinenses. Apesar da vitória de Jair Bolsonaro na cidade, a vereadora Lenir de Assis (PT) ressaltou que o novo presidente terá a missão de buscar a unificação da sociedade brasileira e dialogar com o congresso, que terá forte base bolsonarista, para poder promover o crescimento do país. "O presidente Lula será o presidente de todos e tenho certeza que conseguirá esta adesão pelo seu projeto de inclusão. Vai governar sem ódio e com foco no crescimento do Brasil", apontou.





Com um celular na mão para gravar a festa da democracia e com o L de Lula na outra, a repositora Larissa Garcia espera que o novo presidente consiga acabar com a fome e com o desemprego que assolam milhões de brasileiros. "O meu desejo é que todos possam ir ao mercado, comer com dignidade e ter uma moradia. É um dia de muita alegria e de expectativa por um país melhor", frisou.