Elon Musk não pode tomar decisões 'sem aprovação', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Elon Musk não pode tomar decisões sem aprovação do restante do governo. Nesta segunda-feira (3), o bilionário assessor do governo disse que fecharia a Usaid, agência responsável por ações assistenciais dos EUA no exterior.





Trump reforçou que Musk pode sinalizar problemas com gastos, mas não pode congelar pagamentos sozinho. "Ele só tem permissão para deixar ir pessoas que ele acha que não são boas, se concordarmos com ele." O presidente apontou ainda que Musk encontrou "desperdício tremendo" em gastos do governo.





Elon não pode fazer e não fará nada sem nossa aprovação, e nós daremos a ele a aprovação quando for apropriado. Quando não for apropriado, não faremos. "Ele relata. Quando achamos que há um conflito ou um problema, não o deixaremos chegar perto", disse Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.





Musk comanda o DOGE, departamento responsável por cortar gastos. Trump justificou a criação do grupo com objetivo de "desmantelar a burocracia governamental, cortar regulamentações excessivas, cortar gastos desnecessários e reestruturar as agências federais". Apesar do nome, o órgão não opera como uma agência dentro do governo federal, mas sim como uma comissão externa.





Bilionário havia dito anteriormente que Donald Trump aprovou o fechamento do órgão. Na madrugada desta segunda, o dono do X afirmou em um bate-papo que aconteceu no X Spaces que questionou Trump diversas vezes a respeito do futuro da Usaid. "Repassei tudo com o presidente em detalhes e ele concordou que devemos encerrá-la". O empresário ainda qualificou a Usaid como um "ninho de vermes".





Sem apresentar provas, Trump afirmou à CNN que a Usaid é administrada "por um banco de lunáticos radicais". O presidente dos EUA também prometeu que estes funcionários seriam retirados do governo.





O site da Usaid já está fora do ar desde a madrugada desta segunda-feira. A página no X também foi desativada.





"Um colapso abrupto da agência colocaria os direitos de milhões de pessoas ao redor do mundo em maior risco como resultado", disse Paul O'Brien, diretor-executivo da Anistia Internacional, em declaração à imprensa. "O que desmantelar a Usaid não faz é tornar ninguém mais seguro ou mais próspero. O Congresso deve intervir imediatamente para desafiar isso", acrescentou.





Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, assumiu liderança da agência. "Sou o diretor interino da Usaid", afirmou Rubio a repórteres em uma visita a El Salvador, dizendo que a agência não havia respondido a perguntas e "esse nível de insubordinação torna impossível conduzir um tipo de revisão séria".



