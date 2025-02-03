Tercilio Turini assume presidência do MDB em Londrina

O deputado estadual Tercilio Turini é o novo presidente do diretório do MDB em Londrina, eleito no último sábado (1°) em convenção municipal. O objetivo é fortalecer o partido, atrair lideranças, ampliar o número de filiados e participar dos debates dos principais temas da RML (Região Metropolitana de Londrina).





"A candidatura a prefeito, a chapa de vereadores e vereadoras, o surgimento de novos nomes no cenário político e o envolvimento com a cidade na eleição do ano passado deram mais visibilidade ao MDB. Quero aproveitar essa motivação e trabalhar com os filiados para termos um partido participativo e atuando em defesa das pessoas e do desenvolvimento", disse Turini.

O parlamentar ainda agradeceu ao partido pela oportunidade de ter disputado a Prefeitura de Londrina em 2024, quando ficou em terceiro lugar.





"O bom resultado também teve a importante contribuição dos candidatos a vereador e vereadora", afirmou Tercilio Turini, destacando o apoio do presidente do MDB do Paraná, deputado estadual Anibelli Neto, e outras lideranças como o deputado federal Sergio Souza, o ex-governador Orlando Pessuti e o ex-deputado Renato Adur.





O diretório do MDB em Londrina tem na direção o jornalista Nereu Pereira, como 1º vice-presidente; a professora e engenheira ambiental Mariana Grotti, como 2º vice-presidente; e o empresário Nilo Morishita, como tesoureiro. O mandato é de dois anos.



